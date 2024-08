(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

SPETTACOLARE 2-2 NELL’OPEN DAY DELLA SERIE C NOW 2024-25

Termina in pareggio il match inaugurale del “Mazza” tra S.P.A.L. e Ascoli

Firenze, 23 agosto 2024. La Serie C NOW 2024-25 parte forte: sono quattro le reti nell’open day stagionale tra S.P.A.L. e Ascoli, terminato con il risultato di 2-2.

Al “Mazza” di Ferrara, dove lo spettacolo è iniziato già nel prepartita tra le bandiere dei sessanta club della Serie C e l’intonazione dell’Inno di Mameli del sassofonista Andrea Poltronieri, è stato Tirelli, su suggerimento di Marsura, a realizzare il primo gol del Campionato portando in vantaggio l’Ascoli al trentaseiesimo minuto di gioco.

In apertura di secondo tempo è ancora la squadra ospite a trovare la via della rete con Corazza, che insacca alle spalle dell’estremo difensore dei padroni di casa con una conclusione al volo di sinistro dall’interno dell’area di rigore.

Al minuto 63, però, la S.P.A.L. reagisce e segna il gol che accorcia le distanze: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Rao anticipa tutti e sigla la rete dell’uno a due.

Rimonta completata nel giro di sei minuti, quando, da calcio piazzato, D’Orazio disegna una traiettoria che Arena ribadisce in rete con un colpo di testa, fissando il risultato sul due a due finale.

Gli schieramenti

S.P.A.L.: Melgrati, Bruscagin, Arena, Bassoli, Tripaldelli, Zammarini, Radrezza, Nador, Rao, Karlsson, D’Orazio; a disposizione: Galeotti, Meneghetti, Dumbravanu, Awua, Antenucci, Rosafio, Iglio, La Mantia, Bachini, Saiani, Boccia, Camelio, Breit, Antonciuc, Kane. All. Dossena

Ascoli: Raffaelli, Alagna, Gagliolo, Menna, Adjapong, Bando, Varone, Cozzoli, Tirelli, Corazza, Marsura; a disposizione: Livieri, Abati, Maurizii, Bertini, Piermarini, D’Uffizi, Campagna, Maiga Silvestri, Tavcar, Caucci, Gagliardi, Achik, Caccavo. All. Carrera

Il tabellino

Primo tempo (0-1)

36’ Tirelli (A);

Secondo tempo

55’ Corazza (A), 63’ Rao (S), 69’ Arena (S).

