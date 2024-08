(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Matone (Lega), a sinistra c’è chi evoca leggi razziali

Roma, 23 ago. – “Le liste di proscrizione stilate dal Nuovo PCI, contenenti i nomi di ebrei italiani e simpatizzanti di Israele, non sono altro che una fotocopia delle famigerate ‘leggi razziali’ scritte dai nazifascisti negli anni bui della Seconda Guerra Mondiale. Propongo subito una lista in sostegno di coloro che vigliaccamente sono stati iscritti in queste liste odiose. C’è da domandarsi ora chi è veramente antirazzista e antifascista”. Così Simonetta Matone, ex magistrato e deputato della Lega.