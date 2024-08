Latronico oggi a Matera per l’incontro con il Cardinale Pizzaballa

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Potenza, 23 agosto 2024

Latronico all’incontro con il Cardinale Pizzaballa

Oggi nella sala convegni “Casa di spiritualità Sant’Anna” di Matera si è svolto un incontro con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Focus sul conflitto tra israeliani e palestinesi, con l’alto prelato “che ha portato la testimonianza di una storia di enorme sofferenza e di distruzione nella terra di Gesù”. All’evento è intervenuto l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico che ha sottolineato come il Cardinale Pizzaballa, parlando di uno spargimento di sangue che sembra alimentarsi senza tregua e senza fine, abbia comunque lanciato un segnale di speranza: “Nel suo racconto – sottolinea Latronico – c’è la speranza che l’ultima parola non sarà quella della guerra e che il compromesso tra due popoli sarà necessario e finanche inevitabile.

Una speranza – continua Latronico – che si nutre di fede e di ragione e che alimenta la presenza e l’opera di tanti cristiani in quelle terre amate da Gesù che possono esercitare una luce di fiducia, nonostante tutto il male presente.

Abbiamo apprezzato la delicatezza, il realismo e la sicura speranza di sua Beatitudine Pizzaballa – conclude l’assessore – e lo ringraziamo per l’opera che svolge e per la testimonianza di fede che rende nel mondo”.