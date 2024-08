(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

CortonantiquariaMostra d’arte e antiquariato | 62° edizione

È partita l’edizione numero 62 di Cortonantiquaria. Fino a domenica 8 settembre uno scrigno d’arte tutto da scoprire insieme alla mostra «Il mestiere delle Armi»

Taglio del nastro per la più antica esposizione di settore. Da sabato 24 agosto due settimane di appuntamenti: Premio Cortonantiquaria a Pierre Gramegna, riconoscimento artistico per Carla Romanelli Crowther e una serie di spettacoli. Tutto esaurito per Masini e Panariello.

Inaugurata la 62^ edizione di Cortonantiquaria, la più antica esposizione di settore sarà visitabile fino a domenica 8 settembre al Centro convegni San’Agostino di Cortona. Abbinata all’evento la mostra «Il mestiere delle armi», visibile nella chiesa di Sant’Agostino e nello spazio di via Guelfa 47.

A Cortonantiquaria si potranno vedere le opere di 18 espositori, fra cui un San Giovanni Battista di fine Quattrocento, oltre a un olio su tela ottimamente conservato che reca un Ecce Homo cinquecentesco; una Natività con Adorazione dei pastori della fine del Seicento, un San Rocco in legno policromo del primo Cinquecento.

Promette di suscitare interesse anche la mostra curata da Paolo Giulierini, Paolo Bruschetti e Sergio Angori, grazie alla collaborazione con Maec e Accademia Etrusca. Si tratta delle donazioni del Lucumone Gugliemo Maetzke (2005), comprendenti quattro secoli di storia (dal tardo Medioevo al Settecento) di armi da offesa e da difesa, passando da quelle bianche a quelle da fuoco. L’iniziativa si avvale della collaborazione della Fondazione Moretti Costanzi di Tuoro e dell’Università degli Studi di Perugia.

«È un evento di altissimo livello con espositori provenienti dall’Italia e dall’estero – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – la nostra città è stata storicamente contrassegnata dalla presenza di botteghe, di artigiani, di artisti e di antiquari».

«Quest’anno uniamo l’arte antiquaria ad una mostra con cui racconteremo la storia delle armi – dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti – siamo lieti proporla al pubblico».

«Noi puntiamo sulla continuità – dichiara Furio Velona, direttore della manifestazione – sono 62 anni che Cortonantiquaria, continuativamente, anche durante il Covid, va avanti ed è proprio la continuità il nostro faro»

«Le donne sono una risorsa e sono una colonna fondamentale della nostra economia – ha detto l’ospite d’onore al taglio del nastro Anna Maria Nocentini Lapini, presidente nazionale Confcommercio Terziario Donna – fa piacere vedere donne imprenditrici qui a Cortona anche nel settore antiquario».

«La mostra che abbiamo organizzato intende valorizzare i depositi del nostro museo – ha dichiarato il curatore Paolo Giulierini – raccontiamo i grandi assedi di Cortona in tre secoli, un periodo pieno di avventure per ricordarci che la guerra può essere un gioco, un’arte, ma è bene non farla».

Cortonantiquaria è promossa dal Comune di Cortona con l’organizzazione di Cortona Sviluppo e la direzione artistica di Furio Velona, la mostra si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Furio Velona Antichità.

