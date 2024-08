ANTIMAFIA. LA SALANDRA (FDI), PD SURREALE SCAMBIA LUCCIOLE PER LANTERNE, SI SCUSINO

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

“Ogni giorno un rappresentante della sinistra si alza e sa che dovrà correre veloce sulle agenzie di stampa per cercare una ragione della propria esistenza, agli occhi di un Paese reale da cui è sempre più distaccato. Surreali, come sempre ormai, le dichiarazioni del Pd e le valutazioni dei loro consulenti addirittura su delle note fake attribuite al Sen. Gasparri. Una sinistra allo sbando che ormai fa difficoltà a riconoscere le notizie reali dalle bufale e su queste ultime si basa per attaccare strumentalmente i partiti di governo. Più che il capogruppo di Forza Italia Gasparri, parte lesa da queste ipotetiche contraffazioni, si scusino i dem per l’enorme cantonata”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Antimafia.

