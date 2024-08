(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Legalità: Casu (Pd), Montespaccato Calcio esempio lotta alle mafie, nessun passo indietro

“Forza Monte! Totale solidarietà e vicinanza a tutta la comunità del Montespaccato Calcio, vivo esempio di come uno spazio riconquistato dai clan possa permettere la rivincita di un intero quartiere e promuovere sul territorio solidarietà e inclusione attraverso lo sport. Tutte le istituzioni e le persone che si battono per la legalità e contro la mafia devono reagire all’ignobile attacco e unirsi per lanciare insieme un messaggio forte e chiaro: Montespaccato non tornerà mai indietro”. Lo scrive su X il deputato dem Andrea Casu, Segretario d’aula a Montecitorio.

Roma 22/08/2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it