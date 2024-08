[Università di Verona] Appuntamento di sabato 24 agosto

(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

Verona, 21 agosto 2024

Gli appuntamenti della settimana

Sabato 24 agosto

Ore 11, polo Santa Marta, via Cantarane 24, Visita guidata Contemporanee-contemporanei. In concomitanza con il Shakespeare Fringe festival e in collaborazione con l’associazione culturale Urbs Picta, l’università di Verona organizza una visita guidata alla scoperta dell’arte contemporanea. Attraverso una selezione di opere della collezione Agiverona esposte all’interno della mostra “Contemporanee-Contemporanei”, il pubblico sarà accompagnato nell’indagine dei linguaggi multiformi dell’arte contemporanea, tra scultura, installazione, immagini in movimento e nuove forme della pittura. La visita è gratuita e prenotabile sul sito dedicato contemporanea.univr.it

Agenzia di stampa Univerona News

Roberta Dini, Elisa Innocenti, Sara Mauroner