M5S, MAIORINO (M5S): COSTITUENTE DECIDERÀ SU TUTTO, NATI PER IL CAMBIAMENTO

“C’è grande attesa e un grande lavoro di preparazione. Sarà un appuntamento rivoluzionario, anche perché non si è mai registrata in Italia e Europa una costituente integralmente partecipativa e deliberante, specialmente se legata a un partito politico. È certamente molto complesso, ma mettiamo le persone in condizione di riflettere, rimodulare e decidere il futuro politico di questo MoVimento che è stato rivoluzionario e continuerà ad esserlo. I cambiamenti possono riguardare tutto, dalla base all’apice ma noi siamo nati per questo, per cambiare la politica, il Paese, la società, noi stessi, se necessario. Avremo coraggio e forse addirittura un pizzico di incoscienza”.

Lo ha affermato la senatrice del MoVimento 5 Stelle Alessandra Maiorino questa mattina, ospite della trasmissione Radio Anch’io.

