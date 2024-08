CIVITAVECCHIA: L’UFFICIO DELLE DOGANE DONA OLIO E GUANTI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 Civitavecchia, 21 agosto 2024 – L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha donato, alla Croce Rossa Italiana/Comitato di Civitavecchia, circa 70 litri di olio e 1600 guanti in nitrile.

La merce derivava da campionamenti effettuati per l’analisi o per il controllo approfondito dei prodotti. Successivamente l’operatore economico non ha chiesto la restituzione dei suddetti campioni e pertanto la merce è caduta in abbandono.

La Direttrice Amato ha disposto la cessione gratuita in favore di tale organizzazione, sempre presente sul territorio in favore delle persone in condizioni di indigenza e marginalità.