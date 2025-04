​25 Aprile, Barbera (Prc): “Chi ha paura dell’Antifascismo? Solidarietà alla fornaia antifascista”

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

“Esprimiamo piena e fraterna solidarietà a Lorenza Roiati, titolare del

forno di Ascoli Piceno, vergognosamente identificata per aver esposto, in

occasione del 25 aprile, uno striscione che celebrava la Liberazione dal

nazifascismo. Quello che è accaduto non è un episodio isolato: è il frutto

avvelenato di un clima politico costruito scientemente da una destra di

governo che ogni giorno prova a riscrivere la storia a proprio uso e

consumo. Il fatto che in Italia, oggi, si possa essere identificati per

aver esposto uno striscione con la semplice, bellissima scritta “Buono come

il pane e bello come l’antifascismo” è un segnale gravissimo del clima

politico che si respira. Un clima che tollera le adunate fasciste alla luce

del sole, ma che si mostra immediatamente pronto a iintimidire ogni

manifestazione autentica di memoria, di libertà e di giustizia. Non è

Lorenza ad aver sbagliato. È lo Stato che dimentica la propria Costituzione

nata dalla Resistenza! Denunciamo con forza questo episodio, insieme ai

tanti che, in tutta Italia, testimoniano quanto l’antifascismo faccia

ancora paura a chi vorrebbe riscrivere la Storia e cancellare la Memoria”

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale.