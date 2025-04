(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Papa. Amich (FdI): oggi a Roma per un omaggio istituzionale e personale

“Partecipare alle solenni esequie di Papa Francesco ha per me un significato intimo e, al tempo stesso, una valenza istituzionale. Ho voluto rendere omaggio a una figura che entrerà nella storia, esprimendo la mia profonda gratitudine per dodici anni di ammaestramenti e di guida spirituale. Sono qui anche in rappresentanza del mio territorio di elezione, dove sono palpabili l’attaccamento e la devozione per il defunto Pontefice. L’insegnamento di Papa Francesco non è prerogativa esclusiva di una parte, non è espressione di alcuna fazione politica: è un immenso patrimonio di riflessioni e di istruzioni a disposizione dell’intera famiglia umana. Un miracolo, in un certo senso, Papa Francesco lo ha già compiuto: con il suo passaggio al cielo ha riunito in Roma molte nazioni, che, proprio nel segno del suo messaggio, in qualche modo hanno potuto progredire in quel paziente lavoro di conciliazione, che deve portare il mondo a una nuova epoca di pace. Una particolare menzione, infine, va alle Forze dell’Ordine e a tutti i volontari che hanno garantito una perfetta organizzazione e impeccabile gestione dell’evento”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Enzo Amich, dopo aver partecipato alle solenni esequie di papa Francesco in piazza San Pietro.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati