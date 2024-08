(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 Lega. Scotto (PD), solidale con Bersani “Singolare una giustizia per cui un omosessuale sarebbe anormale”

Solidale con Bersani. Singolare una giustizia per cui un omosessuale sarebbe anormale. Dare del coglione a un generale che sdogana frasi aberranti non è un giudizio di merito. Ma una constatazione oggettiva. E come tale va giudicata. Concessione di medaglia al valore inclusa.

Così sui social il deputato del Pd Arturo Scotto.



