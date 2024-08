INVITO A MOSTRA HADIA DAL 31 AGOSTO

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

Con il Patrocinio della Città di Noale

dal 31 Agosto al 15 Settembre 2024

*“ H A D I A ”*

*Arte e Vita … Forme e Simboli … Mistero e Bellezza …*

VERNISSAGE

sabato 31 Agosto 2024, ore 17.30

Saluti istituzionali

Presentazione Dott.ssa Lucia Savio

Orari:

giovedì: 09.00-12.30 / 15.30-19.00

venerdì: 15.30-19.00

sabato e domenica: 10.30-12.30 / 15.30-19.00

[image: Manifesto_Nadia.jpg]

*ARTE e VITA … FORME e SIMBOLI … MISTERO e BELLEZZA.*

Forme colori luci ombre. Sono immagini pittoriche importanti che meritano

essere analizzate per il loro significato artistico, simbolico,

psicologico. Questa è l’arte di Nadia Zambon.

Hadìa è il suo nome d’arte (pittrice restauratrice); inizia l’attività

lavorativa come restauratrice. L’artista si avvale delle conoscenze di

studio e dei mezzi scientifici più avanzati ed esegue i suoi interventi su

base di accurate analisi. Il suo è un “servizio” culturale, uno strumento

per conoscere le vicende umane, l’ambiente, la società.

L’esperienza del suo lavoro e lo studio le permettono di accostarsi alla

pittura come ricerca, analisi sperimentale, nuovi linguaggi.

Con il tempo il suo stile si fa inquietante: pennellate decise, graffianti,

abbandona il gusto figurativo e cede il passo ad una ricerca profonda di

mistero e bellezza, per trovare nuovi modi espressivi. Anche il materiale

usato si fa povero scarno primitivo (sabbia, gesso, juta, lino, legno,

calce). Le opere traspaiono di forti emozioni quasi a testimoniare che la

ricerca del “Bello” è insita in tutti gli uomini.

Il suo stile si fa sempre più astratto, non riproduce la natura, né la vita

ma dell’una e dell’altra attraverso la sensibilità dell’artista trae

sensazioni, vibrazioni, percezioni allo stato puro. L’artista si libera

dell’apparenza, della realtà e propone una realtà sua (vedi Pomodori –

Limoni – Cuore …) e un suo sentimento profondo della bellezza,

dell’armonia o del dramma. Essa va alla ricerca di nuovi modi espressivi in

conflitto con le forme del passato e porta all’estrema espressività linee e

colori (vedi “le meditazioni”). La pittrice Hadìa non si limita a

trasmettere piacere, nel guardare le sue opere, va oltre scuote il

visitatore irrompendo zone di buio e insieme flutti di luce abbagliante

(Tutto è compiuto – La preghiera del cuore – Il deserto nella preghiera).

È l’evento spirituale: la conversione, la chiamata ad una vita di

testimonianza, è uno straordinario viaggio nell’amore e nella fragilità

dell’uomo contemporaneo che la pittrice ci vuole trasmettere.