(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 “La vita non è una corsa”: ad Alassio la presentazione del libro di Eliana Liotta

Appuntamento a giovedì 22 agosto alle ore 21.15 in Piazza della Libertà per la presentazione del volume La vita non è una corsa di Eliana Liotta (Ed. La Nave di Teseo).