Comunicato stampa – Gruppo CC Forestale di Ancona – furto di rame a Jesi denuncia

20 Agosto 2024

mar 20 agosto 2024 Regione Carabinieri Forestale "Marche"

Gruppo di Ancona

COMUNICATO STAMPA

FURTO DI RAME A JESI: DENUNCIATO UN CITTADINO

BULGARO

ILCOLPO DA OLTRE 30.000 EURO ERA STATO CONDOTTO LO SCORSO MESE DI

NOVEMBRE A DANNO DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA DI JESI

Marcello hanno concluso le indagini svolte a seguito di un ingente furto di circa 4.800 kg di

cavi elettrici di rame, avvenuto lo scorso mese di novembre presso la centrale idroelettrica

denominata “Jesi Energia” del gruppo Edison, sita a Jesi, in via della Barchetta .

Le indagini sono state particolarmente lunghe e complesse in quanto il furto è avvenuto

nelle ore notturne e non risultavano testimonianze o videocamere utili a supporto delle

attività investigative, i militari comunque sono riusciti ad individuare almeno uno dei presunti

ladri, un cittadino bulgaro di 50 anni.

Gli accertamenti sono stati condotti con il supporto del Reparto Investigazioni Scientifiche

dei Carabinieri, i quali, intervenuti sulla scena del crimine, hanno individuato, dopo

approfondite e complesse operazioni, tracce riconducibili al cittadino bulgaro, poi deferito

all’A.G. per il reato di furto aggravato.

Sono attualmente in corso ulteriori attività investigative volte a rintracciare gli altri

componenti della banda, la quale, stando alle informazioni acquisite dai militari durante le

attività espletate, ha compiuto altri furti dello stesso tipo.

Il soggetto denunciato rischia la pena della reclusione fino a 6 anni, prevista dal codice

penale per chi commette furto aggravato con violenza sulle cose con asportazione di

materiale metallico riconducibile al rame.

Il valore del rame rubato nel solo colpo condotto a Jesi è stimato in circa 30.000 euro.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone

sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga

sentenza irrevocabile di condanna.