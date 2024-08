(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

lun 19 agosto 2024 Europa. Calandrini (FdI): Anche Borrell smentisce la sinistra su isolamento italiano

“Le parole di Josep Borrell, alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, confermano ciò che noi di Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto: l’Italia non è isolata in Europa, come invece la sinistra ha tentato di far credere all’indomani delle elezioni europee. Il riconoscimento dell’attitudine costruttiva del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei dibattiti europei, sottolineato dall’alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, dimostra che non è necessario allinearsi a tutti i costi per essere considerati e rispettati in Europa. L’Italia sta giocando un ruolo centrale, con posizioni chiare e decise, a tutela degli interessi del nostro Paese e del nostro continente”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.

