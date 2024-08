(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 Scopri con un test se il tuo stile di vita è sostenibile

Il Comune di Castiglione della Pescaia partecipa al progetto Horizon PSLifestyle

La sostenibilità degli stili di vita si può misurare ora con un semplice test, messo a punto dal progetto Horizon PSLifestyle per aiutare i cittadini europei ad assumere comportamenti più sani e sostenibili, riducendo così il proprio impatto ambientale.

Il test, sotto forma di web-app completamente gratuita, è stato lanciato in otto Paesi europei: Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia e Turchia. I partner italiani sono g reenApes ( [ https://www.greenapes.com/ | https://www.greenapes.com/ ] ) e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ( [ https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/ | https://www. ] [ https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/ | fondazionesvilupposostenibile.org/ ] ).

Da oggi anche Castiglione della Pescaia partecipa al progetto, con una sperimentazione dedicata ai suoi cittadini, che potranno fare il test da qui [ https://bit.ly/PSL-castiglione-della-pescaia | https://bit.ly/PSL-castiglione-della-pescaia ] e anche ai turisti, che quando sono in vacanza potranno fare il test da questo link [ https://bit.ly/PSL-Castiglione-Turisti | https://bit.ly/PSL-Castiglione-Turisti ]

«Essere un cittadino consapevole e responsabile oggi è diventato sempre più necessario ed inderogabile – dichiara la sindaca Elena Nappi – per questo motivo abbiamo accolto con grande entusiasmo di partecipare a questo progetto sperimentale che ci fa conoscere il nostro impatto ambientale. I cambiamenti climatici in atto impongono a tutti di fare la propria parte nei confronti dell’ambiente in cui viviamo o nel quale trascorriamo le vacanza, soprattutto nel rispetto dei luoghi che ci accolgono e ci ospitano, ma solo conoscendo come e quanto le nostri azioni impattano possiamo diventare elementi positivi e propositivi per il benessere del mondo intero. Una sfida difficile ma non impossibile da realizzare perché dipendente dalla volontà di ognuno di noi. Invitiamo, pertanto, cittadini e turisti a rispondere a queste semplici e veloci domande, ricordando ai nostri frequentatori di riferirsi all’esperienza di vacanza nel comune di Castiglione della Pescaia nel valutare lo stile di vita tenuto durante le proprie ferie».

Sottoponendosi al test, ci si può rendere conto del proprio impatto quotidiano sull’ambiente e trarre ispirazione da consigli personalizzati e puntuali basati sulle proprie scelte di vita . La web app punta molto sulla semplicità di utilizzo e sulla facilità comunicativa: ciascuno potrà costruire il proprio piano personale, comprendere gli effetti di alcuni comportamenti sull’ambiente e monitorare i propri progressi.

Le risposte dei partecipanti consentiranno all’amministrazione di avere una migliore conoscenza riguardo all’impronta carbonica della propria comunità, con indicazioni relative agli ambiti che impattano maggiormente, casa, trasporti, alimentazione, acquisti, alle possibili differenze dei comportamenti nelle diverse fasce d’età, alle barriere che impediscono l’adozione di comportamenti più sostenibili. Queste informazioni saranno usate per rispondere al meglio alle esigenze della città e facilitare l’adozione di comportamenti sostenibili da parte dei singoli.

«Il test è semplice e interessante, in soli 5 minuti permette di scoprire il proprio impatto e ricevere consigli personalizzati – ha affermato Gregory Eve, responsabile del progetto per greenApes – le settimane estive sono inoltre un buon momento in cui ognuno di noi può aprirsi a nuove idee e spunti. Siamo molto felici che un numero crescente di comuni e aziende possano beneficiare di questo strumento sostenuto dall’Unione Europea» .

«Gli obiettivi di neutralità climatica della UE – ha osservato Giuseppe Dodaro, responsabile del progetto per la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – non possono essere raggiunti solo attraverso la definizione di politiche di lungo periodo, è necessario incrementare da subito il contributo dei singoli, aumentando il livello di consapevolezza sulla crisi climatica e mostrando con chiarezza l’importanza anche di piccoli gesti quotidiani» .