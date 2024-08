(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 Nomine, Guidi (FdI): “Con Giorgia e Arianna Meloni competenza e integrità. Opposizione mostra debolezza”

“Con Giorgia e Arianna Meloni, vediamo in movimento la responsabilità politica al servizio del Paese. Donne che sanno fare politica con competenza e integrità, a discapito delle accuse mosse dall’opposizione che dimostra solo debolezza mentale”

Così il senatore Antonio Guidi (FdI), commentando gli attacchi ad Arianna Meloni, sorella della premier, sulle nomine nelle aziende pubbliche che il Governo dovrà fare nelle prossime settimane.

L’ex responsabile del dipartimento di Disabilità del partito afferma: “Leader di questa era politica per motivi diversi, la premier e la responsabile esercitano il loro ruolo con integrità e determinazione, abili nel maneggiare il potere dai cittadini concesso e abili nell’usarlo per il bene pubblico. Per questo, esprimo la mia incondizionata solidarietà ad Arianna Meloni, figura di assoluta serietà all’interno della nostra coalizione, ripetutamente bersagliata da critiche prive di fondamento o prontamente smentite. Ne sono esempio – rileva – la nomina di Giuseppina Di Foggia a capo di Terna, da Arianna mai vista, ma per la quale sono fioccate accuse. Con integrità e senso delle istituzioni, Arianna Meloni ha dimostrato di esercitare il suo ruolo in maniera positiva e discreta, sintomo di competenza politica messa al servizio della crescita del Paese e non degli interessi personali. La nostra risposta alle continue insinuazioni sarà una sola – conclude – continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione per il bene dell’Italia, con Arianna Meloni al nostro fianco, consapevoli di poterci porre al cospetto dei cittadini a testa alta”.