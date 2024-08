FDI, sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco: “Tentativo di intorbidire il confronto democratico, solidarietà ad Arianna Meloni”

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 *MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO STAMPA *

*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*

* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco:*

“Se fosse confermato quanto scritto dal direttore de “Il Giornale” sul

tentativo di coinvolgere, anche solo come immagine, Arianna Meloni,

emergerebbe un tentativo maldestro di intorbidire le acque del normale

confronto democratico dove chi vince ha il diritto di governare e chi fa

opposizione di controllare e stimolare. Desidero esprimere tutta la mia

solidarietà ad Arianna, che svolge invece attività politica nel partito che

ha contribuito a fondare e in queste ore è tirata in ballo da chi intende

infangare il suo nome, nel tentativo di colpire il Governo. Quanto scritto

oggi sulle pagine de “Il Giornale”, se fosse confermato anche solo in

parte, avrebbe dei risvolti inquietanti. Arianna Meloni non ha bisogno di

difensori perché è persona specchiata che può contare sulla fiducia di

tutto il partito, così come il governo ha la fiducia della maggioranza

degli italiani che ci hanno scelto col loro voto per cambiare l’Italia,

cosa che stiamo facendo”.

*E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco (FdI).*

*Delia Cipullo*