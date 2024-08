(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI; KELANY (FDI): TEORIA SALLUSTI INQUIETANTE, SOLIDARIETA’ AD ARIANNA MELONI

“Inquietante, ma drammaticamente plausibile la teoria di Sallusti sulla volontà della sinistra di precostituire ai danni di Arianna Meloni l’accusa di traffico di influenze, con la complicità dei soliti giornaloni di area. Il collaudato schema per distruggere l’avversario politico disegnando teoremi infondati e calunniosi propalandoli a mezzo stampa, per il tramite di penne malevole che si prestano a questo gioco lo abbiamo già saggiato. Ora, dopo i tentativi fatti con il presidente del consiglio è la volta di Arianna, ma non riusciranno nel loro torbido intento. Tutta la mia solidarietà ad Arianna Meloni, certa che non si farà intimidire e che resterà saldamente alla guida della segreteria politica del partito, svolgendo come sempre il suo ruolo con dedizione, impegno, e determinazione, costituendo da sempre un fondamentale punto di riferimento”.

Lo scrive in una nota Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia.

