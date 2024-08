(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

dom 18 agosto 2024 FdI. Della Porta (FdI): solidarietà ad Arianna Meloni. Fiduciosi in magistratura equilibrata ed imparziale

“Appare piuttosto maldestro il tentativo delle opposizioni di attaccare Arianna Meloni.

Se le ipotesi avanzate da Sallusti in suo editoriale oggi fossero fondate, ci sarebbe davvero da preoccuparsi per la tenuta dell’ordine democratico del nostro Paese. Ci auguriamo ovviamente che non sia così, confidando come sempre nell’operato sereno, equilibrato ed imparziale della magistratura italiana, che resta una delle migliori al mondo. All’amica Arianna Meloni tutta la solidarietà mia e del coordinamento provinciale di Campobasso di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo della Porta.

