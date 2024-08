(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI, Bucalo (FdI): Si fermi la macchina del fango. Solidarietà ad Arianna Meloni

“Non posso che esprimere la mia solidarietà ad Arianna Meloni, da settimane ormai nel mirino di certa stampa. Usare la macchina del fango per demolire il lavoro di chi governa è una meschinità che non ci appartiene e che lasciamo a chi non ha altri argomenti se non la calunnia per fare opposizione. Quanto denunciato oggi dal direttore Sallusti dalle pagine de “Il Giornale” è grave e preoccupante. Si fermi subito la macchina del fango.”

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

