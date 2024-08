UMBRIA, LAURETI (PD): BELLISSIMA NOTIZIA CANDIDATURA PROIETTI

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

“Una bellissima notizia la candidatura alla Regione Umbria per il centrosinistra di Stefania Proietti, sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia.

Saremo tutte e tutti convintamente al suo fianco per superare la buia stagione del mal governo della destra di Tesei. Stefania mette a disposizione la sua esperienza di amministratrice e i valori della pace, della giustizia sociale, dei diritti umani e dell’ambiente che hanno guidato il suo impegno. Uniti e unite ce la faremo. Lo abbiamo sempre sostenuto lavorando con convinzione al Patto avanti per una coalizione larga e competitiva. Grazie per aver accettato questa importante sfida per l’Umbria che torna a guardare al futuro!”. Così Camilla Laureti, eurodeputata del PD e responsabile dem per le politiche agricole.

Roma, 17 agosto 2024