(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 CITTADINANZA, M5S: NOI DA SEMPRE PER IUS SCHOLAE

Bene aperture di altre forze. Ora accordo pragmatico in Parlamento

ROMA 17 AGO – “Da tempo il Movimento 5 Stelle si batte per l’introduzione di una riforma sul diritto di cittadinanza che superi il principio vigente dello ius sanguinis e anche la proposta dello ius soli che ignora l’elemento fondamentale dell’integrazione. Secondo noi la soluzione migliore e più sensata, contenuta anche nel nostro programma elettorale e in nostre proposte di legge, è quella dello ius scholae che prevede l’acquisizione della cittadinanza al compimento di *un intero ciclo di studi* per i bambini nati in Italia o arrivati nel nostro Paese da piccoli. Oggi tante altre forze politiche sembrano voler venire sui nostri passi, ne siamo felici. Diamo atto a Forza Italia di aver lanciato finalmente importanti segnali di apertura in tal senso, attirandosi l’ira funesta di Meloni e Salvini: ci auguriamo che non si tratti di un’allucinazione estiva e che si arrivi a un accordo in Parlamento che in maniera pragmatica, superando i pregiudizi ideologici, consenta finalmente di risolvere questa questione”.

Lo dichiarano i capigruppo M5S delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Senato e Camera, Alessandra Maiorino e Alfonso Colucci.

