Scuola = Giuseppe Buondonno (Verdi Sinistra): La verità è che in 20 anni nel nostro Paese si è reso precario uno dei lavori più importanti, quello degli insegnanti.

*Giuseppe Buondonno (Verdi Sinistra):*

La realtà è che in due decenni nel nostro Paese si è reso precario uno

dei lavori più importanti: quello delle e degli insegnanti. Con il

paradosso che di docenti ne servirebbero molti di più, in classi più

piccole e con tempo pieno e prolungato in tutto il Paese. E, naturalmente,

si è trasformato l’accesso al ruolo, non solo in un “percorso di guerra”,

ma anche in un mercato costoso.

Lo afferma il responsabile scuola di Sinistra Italiana Giuseppe Buondonno.

Bisogna stabilizzare i lavoratori precari, che da anni lavorano nella

scuola; e ripensare alla radice – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi

Sinistra – il sistema del reclutamento e della formazione: per evitare che

il precariato si riproduca costantemente; per unire i lavoratori e le

lavoratrici della scuola; per sottrarre la formazione dei docenti al

mercato dei titoli; per dare certezze al percorso di accesso e difendere la

dignità di chi lo intraprende (che, per inciso, andrebbe ringraziato, non

tartassato e denigrato); per garantire il diritto a un lavoro stabile e

qualificato; per garantire alla scuola qualità e serenità.

E, dopo 34 anni di ruolo, voglio aggiungere – conclude Buondonno – : no,

essere precari (anche da diversi anni), con la gestione dei concorsi di

questi decenni, non significa essere docenti meno qualificati; almeno nella

grande maggioranza dei casi.”

Roma, 16 agosto 2024