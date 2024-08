Autonomia = On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): Autonomia Differenziata sfascia il Paese. Grave atteggiamento di Calderoli nei giorni scorsi contro il referendum

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): *

*Autonomia Differenziata sfascia il Paese. Grave atteggiamento di Calderoli

nei giorni scorsi contro il referendum *

Mi aspettavo una risposta importante, ma certo non così poderosa, con un

fiume di firme per il referendum contro lo Spacca Italia.

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra nel corso di

un’intervista al sito web del Fatto Quotidiano .

Che poi in in diversi interventi pubblici in questi ultimi giorni Calderoli

abbia definito illegittimi i quesiti referendari – prosegue il leader di

SI – e di fatto abbia cercato di sostituire alla Corte Costituzionale mi

pare molto grave. Ora ci siamo abituati ad una destra-destra che in questi

anni di governo occupi qualunque spazio, dall’informazione allo sport ma

che si voglia anche sostituire alla Consulta mi pare davvero troppo.

Calderoli difenda nel merito la sua controriforma se ne è capace ma la

verità che non è capace.

E qualora con il referendum a vincere fossero i contrari all’Autonomia

Differenziata – conclude Fratoianni – questo sarebbe un colpo vero, molto

profondo all’impianto, ad uno degli assi portanti del governo Meloni.

