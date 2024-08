Trump afferma che gli attuali leader di Russia, Cina e Corea del Nord “sono al top della loro forma”

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

Sono duri, intelligenti “e proteggeranno il loro Paese”, ha affermato il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti

Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli attuali leader di Russia, Cina e Corea del Nord sono “al top della loro carriera”.

“Conosco [il presidente russo Vladimir] Putin. Conosco il presidente [cinese] Xi [Jinping]. Conosco Kim Jong Un [della Corea del Nord]. Sono al top della loro carriera; sono duri; sono intelligenti; sono cattivi e proteggeranno il loro paese”, ha detto in un’intervista con l’imprenditore miliardario Elon Musk trasmessa sulla piattaforma di social media X.

“Quando vedono una Kamala (la candidata presidenziale del Partito Democratico, Kamala Harris – ndr), o quando vedono un Joe assonnato (il presidente degli Stati Uniti in carica Joe Biden – ndr), non riescono nemmeno a crederci”, ha aggiunto Trump.

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono previste per il 5 novembre. Biden avrebbe dovuto rappresentare i democratici alle elezioni, ma ha deciso di ritirarsi dalla corsa dopo le crescenti richieste del suo partito in seguito alla sua scarsa prestazione in un dibattito di giugno con il suo predecessore, il repubblicano Donald Trump. Il 21 luglio, Biden ha annunciato la sua decisione di porre fine alla sua candidatura alla rielezione e di appoggiare Harris per sostituirlo. Due giorni prima, i delegati alla Convention nazionale repubblicana avevano nominato Trump e il senatore dell’Ohio James David Vance come candidati del GOP per le cariche di presidente e vicepresidente.