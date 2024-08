(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 *Taranto. Casa circondariale. Iaia ( FdI), è alta l’attenzione del Governo*

“Questa mattina, il Sottosegretario alla Giustizia on. Andrea Del Mastro Delle Vedove, accompagnato dai deputati Dario Iaia e Giovanni Maiorano, dal consigliere regionale Renato Perrini e da una delegazione di FdI Taranto ha visitato la Casa Circondariale di Taranto.

È stata un’occasione utile per incontrare il personale che opera nella struttura, a partire dal Direttore Mellone al Comandante della Polizia Penitenziaria ed alle sigle sindacali. Abbiamo preso atto del lavoro straordinario che svolgono quotidianamente e vogliamo essere al loro fianco, supportandoli. Abbiamo illustrato infatti, quanto il Governo Meloni sta realizzando per le carceri italiane e per la polizia penitenziaria. Ben 255 milioni sono già disponibili per l’edilizia penitenziaria, vi è un potenziamento del personale della polizia penitenziaria di oltre 7mila unità, con un incremento di 2mila unità rispetto al semplice turnover. Tra le novità, la nomina di un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria in modo da superare le pastoie burocratiche, oltre all’istituzione del G.I.O. (Gruppo di Intervento Operativo).

Per Taranto è stato preso l’impegno di attenzionare il sovraffollamento e la carenza di personale che fa della Casa Circondariale di Taranto una delle strutture più in difficoltà d’Italia. Per questa ragione, l’on. Delmastro ha garantito di voler porre al centro del tavolo della Puglia proprio Taranto con interventi ad hoc che arriveranno nei prossimi mesi.”

Seguono foto della visita in successiva email.