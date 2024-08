Il Sindaco di Grottaglie emette una nuova e severa ordinanza contro l’abbandono di rifiuti

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 CITTA' DI GROTTAGLIE

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N.

Data:

13/08/2024

Organi Politici

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TREDICI del mese di AGOSTO dell’anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal

Sindaco.

Oggetto:

DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI

GROTTAGLIE, PULIZIA AREE IN CONCESSIONE E CONSEGUENTI SANZIONI

IL SINDACO

D’ALO’ CIRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice

dell’amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Premesso che:

 Il Comune di Grottaglie, in ottemperanza alle normative regionali e nazionali vigenti,

promuove la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta,

che prevede il ritiro a domicilio di carta, plastica, vetro, lattine, rifiuti organici, rifiuti secchi,

sfalci di verde e, su prenotazione, rifiuti ingombranti, secondo un calendario annuale

distribuito casa per casa;

 Sul territorio comunale sono presenti contenitori per il conferimento di indumenti usati;

 Esiste un’isola ecologica nel territorio comunale, dove è possibile conferire gratuitamente

varie tipologie di rifiuti differenziati, in conformità con le normative vigenti;

 Sul territorio comunale sono distribuiti uniformemente cestini multimateriale a disposizione

della cittadinanza, cestini per la raccolta delle deiezioni canine e cestini getta-carte;

Dato atto che:

 La raccolta differenziata, oltre a essere un obbligo imposto dalle leggi vigenti, rappresenta il

metodo ideale per ridurre l’inquinamento ambientale e preservare le risorse naturali;

pertanto, è un dovere civico per tutti i cittadini.

Preso atto che:

 Nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali

che, oltre a compromettere il decoro urbano e territoriale, costituiscono un rischio per

l’igiene e la sicurezza pubblica;

Accertato che:

 I cestini multimateriale, i contenitori per gli indumenti usati e quelli per le deiezioni canine

vengono frequentemente utilizzati in modo improprio, con rifiuti conferiti in maniera

scorretta e con depositi di buste, indumenti, carta, cartone, rifiuti indifferenziati, RAEE,

rifiuti ingombranti di varia natura e altro nelle immediate vicinanze;

Tenuto conto che:

 L’ordinanza n. 105 del 1° agosto 2020, relativa all’avvio della raccolta differenziata porta a

porta su tutto il territorio comunale di Grottaglie, stabilisce le modalità di conferimento e i

luoghi dove è possibile conferire i rifiuti solidi urbani; pertanto, qualsiasi conferimento al di

fuori di tali modalità è da considerarsi abbandono di rifiuti (così come previsto anche dalla

Legge 09 ottobre 2023, n. 137, art. 6-ter “Modifiche al Codice penale, al decreto

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”)

Considerato che:

 È necessario salvaguardare il decoro del comune e prevenire qualsiasi forma di

inquinamento e deterioramento dell’ambiente;

Dato atto che:

 Il recupero e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati e abbandonati rappresentano un onere

economico per il Comune e, di conseguenza, per i cittadini;

 Il continuo abbandono di rifiuti distoglie il personale incaricato dall’ordinario servizio di

pulizia di strade e marciapiedi;

Ravvisata:

 La necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti, che provoca la

formazione di micro-discariche con gravi conseguenze per il decoro urbano e territoriale,

l’igiene e la salute pubblica, nonché un aumento dei costi per l’ente e per i cittadini;

Ritenuto:

 Necessario e inderogabile intervenire attraverso l’adozione di un’apposita ordinanza;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e

successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 198, che attribuisce ai Comuni le

competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili;

Visti in particolare:

 L’articolo 178, che dispone che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi

di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo

di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del

principio di chi inquina paga”;

 L’articolo 192, commi 1 e 2, che stabiliscono il divieto di abbandono e deposito incontrollati

di rifiuti sul suolo e nel suolo, e il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo

stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

 L’articolo 232 bis, che vieta l’abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle

acque e negli scarichi;

 L’articolo 232 ter, che vieta l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini,

fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli

scarichi, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi

derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente;

 Gli articoli 255 e 256, che definiscono il sistema sanzionatorio applicabile in caso di

violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Visti altresì:

 La Legge 09 ottobre 2023, n. 137, art. 6-ter “Modifiche al Codice penale, al decreto

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”;

 Il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

 La Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”;

 L’articolo 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8,

comma 1 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito nella Legge n. 48 del 18

aprile 2017, che consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite

ordinanze anche in deroga alle norme vigenti “quale rappresentante della comunità locale in

relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o

degrado nell’ambiente del territorio comunale e di pregiudizio per il decoro della vivibilità”;

 L’articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in

caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

 L’ordinanza sindacale n. 105 del 1° agosto 2020, relativa all’avvio della raccolta

differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale di Grottaglie;

 La L.R. n. 24 del 20 agosto 2012 e successive modifiche, che regolano e organizzano lo

svolgimento dei servizi pubblici locali, in particolare quelli relativi alla raccolta e

smaltimento dei rifiuti;

 Il Regolamento comunale di Igiene Urbana;

 Lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Il divieto, su tutto il territorio comunale, di abbandono e deposito di rifiuti e materiali di

qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, e in luoghi o con

modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, oltreché al di

fuori degli appositi contenitori (mastelli);

2. Il divieto per chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, strade

comunali, provinciali e statali, nei fossi per lo scolo delle acque piovane o su panchine,

qualsiasi tipo di rifiuto indifferenziato, differenziato, ingombrante, sacchetti contenenti

rifiuti ed altre tipologie di rifiuto;

3. Il divieto per chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti

differenziati, indifferenziati, ingombranti, RAEE, ecc. all’interno dei contenitori stradali

(cestini multimateriale, cestini destinati alle deiezioni canine, cestini destinati agli

indumenti, ecc.) o nelle loro immediate vicinanze;

4. Il divieto per chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette,

involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;

5. L’obbligo per tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta

differenziata, nel rispetto dell’ordinanza n. 105 del 1° agosto 2020 “Ordinanza avvio

raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale”;

6. L’obbligo per i concessionari di spazi ed aree pubbliche, come previsto dal Regolamento

Comunale di Igiene Urbana, di provvedere alla pulizia dell’area in concessione.

AVVERTE

che salva ed impregiudicata l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e

regolamenti, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle

seguenti sanzioni pecuniarie:

Violazione

Sanzione Minima Sanzione Massima

Abbandono su suolo pubblico, nelle acque, nelle caditoie

e negli scarichi di involucri di cibi e/o qualsiasi altro

€ 30,00

€ 150,00

rifiuto minuto quali anche scontrini, fazzoletti di carta e

gomme da masticare

Abbandono su suolo pubblico di rifiuti derivanti da

prodotti da fumo quali mozziconi di sigarette e pacchetti

€ 60,00

€ 300,00

di sigarette

Conferimento di sacchetti contenenti rifiuti differenziati

e indifferenziati all’interno dei contenitori stradali

(cestini multimateriale, cestini per deiezioni canine,

€ 1.000,00*

€ 10.000,00*

contenitori per raccolta indumenti). Abbandono su suolo *prevista denuncia *prevista denuncia

pubblico di rifiuti solidi urbani differenziati o

penale

penale

indifferenziati, oltreché al di fuori degli appositi

contenitori (mastelli).

€2.000,00*

€ 20.000,00*

Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti o

*prevista denuncia *prevista denuncia

ingombranti, speciali, pericolosi compresi i RAEE

penale

penale

In aggiunta alle sanzioni previste, si impone al trasgressore la bonifica, a propria cura e spese,

dell’area deturpata. Nell’eventualità di abbandono di rifiuti si procederà a inoltrare apposita

denuncia all’autorità giudiziaria competente.

Per le altre sanzioni non in elenco si applica l’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che

stabilisce: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti

comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire

il pieno rispetto della presente Ordinanza e l’individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al

Comune di Grottaglie eventuali depositi, scarichi e abbandoni di rifiuti.

DISPONE

Che la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, ai

Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;

Che per l’accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, le Forze di Polizia

incaricate possano avvalersi del sistema di videosorveglianza attivo sul territorio e di

dispositivi mobili quali fototrappole, che potranno essere dislocati dove ritenuto necessario;

Che la presente ordinanza sia pubblicata presso l’Albo Pretorio Comunale, affissa nelle sedi

opportune, nonché trasmessa in copia alla Polizia Locale, al Commissariato di Polizia di

Stato di Grottaglie, alla Caserma dei Carabinieri di Grottaglie e alla Prefettura di Taranto.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla

pubblicazione all’Albo online.

Grottaglie, 13 agosto 2024

Il Sindaco

avv. Ciro D’Alò