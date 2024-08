(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

Ferragosto alle Egadi: festa in piazza con due serate di eventi da non perdere

Ricco programma di appuntamenti nelle isole Egadi in occasione del Ferragosto. Mercoledì 14 e giovedì 15 agosto Favignana, Marettimo e Levanzo si animeranno con musica, balli e intrattenimento. Due serate da non perdere per celebrare la festa dell’Estate all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Gli eventi rientrano nell’ambito del programma delle manifestazioni estive, organizzato e promosso dal Comune, che proseguirà fino alla fine di settembre.

Gli appuntamenti

FAVIGNANA

– Mercoledì 14 agosto, dalle ore 22.00, in Piazza Madrice, appuntamento con il Radio Italia Party e le Song’ Sister per una serata di musica e divertimento.

A seguire Dj set

– Giovedì 15 agosto, sempre alle 22.00, si raddoppia con The Sweet Life Society e Ottoni Animati.

A seguire Dj set

MARETTIMO

– Mercoledì 14 agosto dalle ore 23.00, in piazza Scalo Nuovo, Dj set con Alfredo Li Voti, Vincenzo Mazzara e Valerio Vox.

– Giovedì 15 agosto, alle ore 22.00, concerto dei Power Flower

LEVANZO

– Mercoledì 14 agosto alle ore 22.00, al Molo Aliscafi, concerto de Gli Acustiki

“Due serate da non perdere”

“Abbiamo lavorato con passione per creare un programma vario e coinvolgente che rispecchia l’energia e la bellezza delle nostre isole”, dice l’assessore al Turismo Stefania Bevilacqua. “Invitiamo tutti a partecipare e a festeggiare insieme queste magiche serate estive”.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi