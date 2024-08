(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 *Estate 2024 =*

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):*

*Che fai a Ferragosto? Raccontaci la tua esperienza, le tue rinunce, il tuo

lavoro o le tue difficoltà  *

Non tutti possono andare in vacanza quest’estate: c’è chi lavora, ad

esempio in ospedale, nelle rsa o nei servizi pubblici, chi studia e nel

mese di agosto “fa la stagione”, chi non può permettersi il mare e deve

rimanere in città. C’è chi si dedica al volontariato, chi alla militanza

politica, chi sceglie di tenere compagnia a un parente anziano. C’è anche

chi in vacanza ad agosto è sempre andato ma quest’anno ha avuto una spesa

imprevista o, ancora peggio, ha dovuto sborsare migliaia di euro in visite

specialistiche perché le liste di attesa erano troppo lunghe.