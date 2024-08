(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 EGONU: TAJANI (FI), “FORZA PAOLA SEI IL NOSTRO ORGOGLIO”

“Voglio esprimere solidarietà a Paola Egonu e lo sdegno più totale per questo grave gesto di becero razzismo. Il mio impegno contro ogni forma di discriminazione è massimo, soprattutto per sensibilizzare i più giovani su episodi come questo. Forza Paola sei il nostro orgoglio”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani su X.

