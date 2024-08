COMUNICATO STAMPA: Mercoledì 14 agosto lo spettacolo “80 Super classifica show” (+FOTO)

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

Lo spettacolo “80 Super classifica show”

Mercoledì 14 agosto a Scarlino Scalo l’evento diretto da Silvia Dolfi

A Scarlino Scalo mercoledì 14 agosto c’è “80 Super classifica show”.

Lo spettacolo rappresenta l’ultima produzione del gruppo corale “Voci

Fuori dal Coro” creato e diretto da Silvia Dolfi. Dalla nascita in seno

all’associazione musicale Castiglione della Pescaia, il gruppo può

vantare ben 15 anni di intensa attività sul territorio della provincia di

Grosseto. Sul palco 15 interpreti per un omaggio ai brani iconici italiani

ed internazionali degli anni ’80. Appuntamento alle ore 21.30 in piazza

Gramsci. L’ingresso è gratuito.

