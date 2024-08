(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 **Marina di Carrara, Giani: “Con nuova passeggiata lungomare tra i più

belli della Toscana”**

/Scritto da Marco Ceccarini, lunedì 12 agosto 2024 alle 18:40/

“La nuova passeggiata di Marina di Carrara è un’opera bella ed

importante sul piano urbanistico in quanto ridisegna radicalmente,

migliorandolo, il lungomare carrarese e di conseguenza lo sblocco della

città di Carrara. Ne giova la relazione tra la città e il porto. Essa è

stata prevista nell’ambito del progetto di abbellimento e rilancio, teso a

darle una maggiore fruibilità, dell’intero lungomare. La nuova passeggiata

è lunga oltre un chilometro e dà a Marina di Carrara una nuova sembianza,

una nuova forma, una nuova dimensione. Con quest’opera lo sblocco a mare di

Carrara non ha più nulla da invidiare alle marine più belle della Toscana

e d’Italia. Un grazie sentito, per l’impegno profuso, alla sindaca di

Carrara Serena Arrighi e a Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di

sistema portuale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani,

intervenendo all’inaugurazione del nuovo lungomare di Marina di Carrara.

Erano presenti anche il presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure

orientale, Mario Sommariva, il comandante della Capitaneria di Porto,

Monica Selene Mazzarese, la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, il prefetto

di Massa Carrara, Guido Aprea, il presidente della Provincia di Massa

Carrara, Gianni Lorenzetti.

L’opera è lunga un chilometro e 200 metri. L’investimento per la

realizzazione del progetto ammonta a 13 milioni e 870 mila euro e rientra

tra le opere finanziate dal Pnrr.

Prima del taglio del nastro, che ha ufficialmente aperto la passeggiata al

pubblico, il vescovo di Massa Carrara Pontremoli, Mario Vaccari, ha

impartito la benedizione alla struttura. I ragazzi e le ragazze del Liceo

artistico e musicale Palma di Massa, nell’occasione, hanno svolto

un’esibizione.