Serie A Baseball, Poule Salvezza: Resoconto, risultati e classifiche 4^ giornata

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 Nel girone F rimane imbattuta la Camec Collecchio, che passa a Firenze; doppietta anche per la Comcor Modena. Doppietta per la Tecnovap Verona e per l’Itas Mutua Rovigo (con walk-off di Tommaso Bottazzi) nel girone G, e per il Codogno nel girone H. Spettacolo nella serie tra Settimo e Milano ’46, finita in parità con un walk-off 3-run HR di Paolo Lasaracina nel decimo inning di gara due, ed una partita completa da 14 strikeout su 10 riprese di Yoel Suarez.

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/a8a8ddd7-9e02-b669-47e2-86c064dc22d5.JPG]

I risultati della Poule Salvezza

Gir. F: Comcor Modena-Padule Sesto F. 5-3, 6-0; Lupi Auto Fiorentina-Camec Collecchio 0-4, 3-6, Cagliari-Catalana Alghero 12-4, 1-7.

Gir. G: sabato Gereon Ronchi dei Legionari-Padova 10-0 (7 inning), 1-4; Tecnovap Verona-New Rimini 7-6, 3-1; domenica Itas Mutua Rovigo-Godo 4-2, 6-5 (12°).

Gir. H: sabato Codogno ’67-Platform TMC Poviglio 8-7, 5-3; Farma Crocetta-Torino 4-9, 11-1 (7 inning); domenica Tecnograniti Senago-Ciemme Oltretorrente Parma 5-1, 0-9, Settimo Torinese-Milano 1946 2-3, 6-3 (10 inning).

Le classifiche

Gir. F: Camec Collecchio (4-0), 1.000; Comcor Modena (6-2), .750; Lupi Fiorentina e Cagliari (3-3) .500; Lions Dolphins Nettuno e Catalana (2-4), .333; Padule (2-6), .250.

Gir. G: Padova (7-1), .875; Itas Mutua Rovigo (3-1), .750; Ronchi (5-3), .625; Tecnovap Verona (4-4), .500; New Rimini (1-3), .250; Godo e Athletics Bologna (1-5), .167.

Gir. H: Milano 1946 (6-2), .750; Codogno (5-3), .625; Farma Crocetta, Ciemme Oltretorrente, Settimo e Tecnograniti Senago (4-4), .500; Platform-TMC Poviglio (3-5), .375; Campidonico Torino (2-6), .250.

Foto: Il lanciatore partente dei New Black Panthers Ronchi dei Legionari, Matteo Dalla Silvestra, protagonista in gara uno della partita contro contro Padova vinta dalle “pantere nere” per 10-0 al settimo inning con partita completa da parte del lanciatore partente. Credit: Ronchi Baseball.

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

