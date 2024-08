(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, ROTTURA TUBATURA ACQUA A SAN SIRO, DE CORATO: «CENTINAIA DI

PERSONE PER ORE PENALIZZATE A CAUSA DELL’INCAPACITA’ DI FARE MANUTENZIONI

DEL CSX. LA GIUNTA SALA UN FALLIMENTO UNICO»!*

Milano, 11 Agosto 2024 – «Centinaia di cittadini della zona San Siro, oggi,

sono stati diverse ore senza acqua a causa della scarsa manutenzione fatta

alla tubatura dell’acquedotto da parte del Comune. Questa Amministrazione,

ormai, fa acqua da tutte le parti, soprattutto nei mesi estivi. La Giunta

Sala continua a confermare il proprio fallimento unico in più settori:

Dall’urbanistica con numerose inchieste della Magistratura, alla sicurezza

dove siamo la città italiana tra le grandi più pericolosa, dal “green” con

centinaia di alberi che cadono in continuazione fino alle manutenzioni

stradali e delle tubature appunto».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in

Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo

De Corato, *sulla rottura della tubatura dell’acqua in zona San Siro che ha

causato la mancanza di acqua per 500 persone.