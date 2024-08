Comunicato stampa – Tra solidarietà e sport la “Giornata dell’Ospite” a Madonna di Campiglio

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

la “Giornata dell’Ospite” a Madonna di Campiglio

Il “Golf Hotel” della stazione turistica rendenese è stato il teatro della Giornata dell’Ospite caratterizzata da sport, solidarietà ed eccellenze enogastronomiche. Trentingrana tra gli sponsor dell’evento.

Per radio e televisioni interviste e immagini al link https://www.broadcaster.it/it/media-news-releases/giornata-ospite-madonna-di-campiglio/

Trento, 11 agosto 2024 – Nel cuore dell’estate e a ridosso del ferragosto, al Golf Hotel di Madonna di Campiglio, è stata ambientata la “Giornata dell’Ospite”.

Trentingrana ha preso parte a questo evento in qualità di sponsor in particolare all’interno del “Villaggio enogastronomico”. Aperto poco dopo il mezzodì, ha registrato la presenza di altre eccellenze (Cantine Rotari, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Salumificio Bomè e molte altre come la polenta cucinata con la farina gialla prodotta dalla cooperativa Agri 90 di Storo). Hanno impreziosito la tavola con profumi e sapori che hanno soddisfatto chi ha condiviso il desco in un clima di serenità e amicizia nello scenario di impareggiabile bellezza caratterizzato dalle guglie e dall’aria d’alta dolomite.

“La Giornata dell’Ospite”, scritto con le maiuscole per sottolinearne la valenza, ha avuto scopo benefico a favore del Villaggio del Fanciullo Sos di Trento e di Giocamico Odv di Parma.

Non solo degustazioni ma anche attività all’aperto.

La giornata ha proposto un itinerario tra i rifugi in sella alle e-bike. Ritrovo di buon mattino al Golf Club Madonna di Campiglio e la possibilità di scegliere due itinerari.

Il primo, denominato “Giro Soft”, sulla distanza di ventuno chilometri e con profilo altimetrico di 800 metri. Il secondo, “Giro Hard”, su una distanza (36 chilometri) e con un profilo altimetrico (1100 metri) maggiormente impegnativi. Chi non ha scelto di salire in sella ha avuto la possibilità di confrontarsi nel torneo di golf che ha inaugurato la buca “adottata” da Trentingrana e caratterizzata dal claim “Dove il gusto colpisce”.

“Aver partecipato a questo evento è stato un piacere – ha osservato Stefano Albasini, presidente di Trentingrana – Un piacere per due motivi in particolare: per lo scopo benefico dell’evento e perché ha segnato una nuova tappa del percorso di collaborazione avviato con il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop. La giornata ha visto partecipi tante aziende che, nella quotidianità del loro operare, fanno del proprio meglio nel segno della qualità. Mi piace ricordare che, Trentingrana, proprio qui al Golf Hotel, ha adottato una buca del campo da golf nella convinzione che, alimentazione sana e di qualità e sport, possano essere un binomio vincente e di grande valore”.

