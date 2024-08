(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 SUD, DELLA PORTA (FDI): CONTINUA A CRESCERE, MERITO POLITICHE GOVERNO MELONI

“Il Sud continua a crescere, e dopo aver visto aumentare il suo pil del 1,2 per cento nel 2023, le previsioni per il 2024 sono ancora più positive. I suoi storici settori di punta sono tornati ai livelli pre covid, così come le presenze dei turisti. Il risultato è un Mezzogiorno che cresce più della media nazionale e che si conferma come una delle economie più dinamiche d’Europa. È merito del governo Meloni e delle politiche messe in campo, come l’istituzione della Zes unica e l’aumento delle risorse per il credito di imposta, che hanno chiuso con la stagione dell’assistenzialismo di Pd e M5S, per i quali il

Sud era condannato a vivere di sussidi. Invece, con Fratelli d’Italia al governo è cambiato il paradigma e il Sud oggi è una realtà dove si investe, si produce e soprattutto si lavora”.

Lo scrive in una nota Costanzo della Porta, senatore di Fratelli d’Italia.

