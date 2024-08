(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 MILANO, DE CORATO(FDI): “RINGRAZIO CARABINIERI PER AVER IMPEDITO RAVE

PARTY”

«Ringrazio l’Arma dei Carabinieri di Sesto San Giovanni per aver impedito

la scorsa notte un rave party abusivo e aver deferito 15 persone. Il primo

provvedimento ufficiale attuato dal nostro Governo è stato proprio quello

contro i rave party nell’autunno 2022 (decreto legge n. 162 del 31 ottobre

2022), a pochi giorni dall’insediamento. Le nuove direttive di questa

materia prevedono il fermo contrasto alle occupazioni abusive e ai raduni

illegali con pene, per chi li organizza, che vanno da 3 a 6 anni di

reclusione con una multa da 1.000 a 10.000 euro. Prosegue, quindi, la linea

decisa del Governo Meloni finalizzata al contrasto di ogni tipo di attività

illegale e abusivismo nel nostro Paese (come in questo caso dove molte

persone sono state trovate in possesso di droga, ndr). I precedenti Governi

di sinistra, per troppi anni, hanno tollerato questo tipo di manifestazioni

abusive e illegali a base di alcool e sostanze stupefacenti ed è arrivato

il momento, ora, di dire basta”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

d’inchiesta sulla sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia,

Riccardo De Corato.