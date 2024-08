(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 Giustizia: Sisto, in corso una riflessione su custodia cautelare

“Rispetto alla custodia cautelare si è preso atto che si tratta di un

quadrante concausalmente responsabile del sovraffollamento carcerario. È

necessaria una riflessione su alcuni parametri che possono essere quello

della selezione dei reati o quello della migliore delimitazione delle

esigenze cautelari e segnatamente del rischio di reiterazione, che soffre

di eccesso di discrezionalità. Ancora nulla di deciso: si è preso atto

della necessità di un approfondimento per verificare se sono possibili

soluzioni che, senza disequilibrare il regime delle misure custodiali,

possano razionalizzare meglio il rapporto fra l’eccezionalità della misura

e un processo che non deve essere per forza caratterizzato da misure

cautelari. La misura cautelare deve essere, va ribadito, un’eccezione

necessaria”. Così in una intervista al Dubbio il vice ministro alla

Giustizia Francesco Paolo Sisto.