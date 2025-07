Agenzia regionale 835.25 emiliano_avviso STEP

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 La Giunta approva l’avviso STEP (Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa) per sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie digitali, innovative e pulite

“STEP (Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa) è uno strumento capace di attrarre sul territorio investimenti e talenti e di creare posti di lavoro di qualità, quindi darà alla Puglia la possibilità di porsi in una posizione avanzata rispetto alla sfida europea verso le tecnologie ‘deep tech’”, ha detto il presidente Michele Emiliano.

“Con STEP si rinforza l’orientamento che, già da due cicli di programmazione, caratterizza gli strumenti di sostegno agli investimenti della Regione Puglia, cioè promuovere la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l’innovazione, rafforzando quelle tecnologie delle quali in Europa si sente ancora la carenza ma che possono rappresentare un ponte verso un futuro sostenibile e al tempo stesso inclusivo e avanzato”, ha aggiunto la direttora del Dipartimento Sviluppo economico, Gianna Elisa Berlingerio.

L’avviso, di prossima pubblicazione, intende sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie “critiche” in settori strategici, cioè in grado di ridurre la dipendenza tecnologica dell’UE dall’estero, prioritariamente quelli relativi a: tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie digitali e “deep tech”; biotecnologie; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; produzioni industriali ad elevata intensità di conoscenza in settori “critici”, attraverso lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette come disciplinate dal Regolamento (UE) n.795/2024 nonché dalla Comunicazione della Commissione – Nota di orientamento (C/2024/3209).

Beneficiari dell’avviso sono imprese di grandi dimensioni, PMI, micro imprese, imprese innovative e start up innovative, che potranno presentare progetti di importo compreso tra i 20 e i 110 milioni di euro (a seconda della dimensione dell’impresa) per investimenti da realizzare in unità locali ubicate o da ubicare nel territorio della Regione Puglia per le seguenti attività: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; investimenti produttivi da realizzarsi a seguito di attività di R&S già svolta e certificabile; investimenti produttivi con attività di R&S finalizzata ad apportare significativi miglioramenti allo stato dell’arte dell’investimento industriale cui sono connessi. A tali proposte possono essere associati programmi di formazione finalizzati a consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale.

Nello specifico potranno essere finanziate spese per investimenti produttivi (creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione, cambiamento del processo di produzione), ricerca industriale e sviluppo sperimentale (personale, strumentazioni, ricerca contrattuale), interventi formativi (calcolati con opzioni di costi semplificati) e servizi di consulenza, con un’intensità di aiuto, cioè un contributo a fondo perduto, variabile: da 45% a 65 % per investimenti produttivi, da 50% a 70 % per ricerca industriale (con possibilità di arrivare all’80% in presenza di premialità), da 25 % a 45% per sviluppo sperimentale (con premialità fino al 60%), da 50% a 70% per formazione e fino al 50% per consulenze specialistiche.