Roma, 3 Luglio 2025

Abuso d'ufficio: Costa, motivazioni Consulta nettissime, tanti dovrebbero scusarsi

“Dopo aver letto le motivazioni con cui la Corte Costituzionale demolisce le tesi (secondo cui l’abrogazione sarebbe stata incostituzionale per violazione della Convenzione di Merida), che hanno strombazzato per mesi tanti esponenti della sinistra, dell’Anm, della Cassazione, e PM superstar, dovrebbero solamente scusarsi. La Consulta è stata chiarissima, nettissima ed ha argomentato in modo ineccepibile”.

Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia.

