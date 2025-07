(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

ALOISIO (M5S): CON MELONI MIC FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI

Roma, 3 lug. – “In un clima di totale caos e incertezza, il Ministero della Cultura continua a mostrare segnali di profonda crisi e disorganizzazione. Negli ultimi giorni si sono verificati due importanti dimissioni al vertice: quella del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo, Nicola Borrelli, e quella di Chiara Sbarigia, responsabile di settore. Un episodio che testimonia come il ministero, anziché rafforzarsi e rilanciare il settore culturale, sembri essere travolto da scandali, polemiche e continui cambi di leadership.

Le dimissioni di Borrelli, in particolare, evidenziano la fragilità di un’istituzione che, sotto il peso di inchieste giudiziarie e questioni interne irrisolte, fatica a mantenere stabilità e visione strategica. La sua uscita di scena, accompagnata da un silenzio ufficiale sulle cause, si inserisce in un quadro di tensioni e criticità crescenti, che rischiano di compromettere il futuro di un settore fondamentale per la cultura, il cinema e l’audiovisivo italiani. Il Ministero sembra essere un campo di battaglia di interessi politici e scandali, dove le nomine e le decisioni vengono prese senza una reale visione di lungo termine, lasciando spazio a problemi irrisolti e a una gestione spesso poco trasparente. Auspico che il Governo Meloni intervenga prontamente per riorganizzare e rilanciare il Ministero della Cultura. È indispensabile mettere fine a questa sequenza di fallimenti e di crisi, garantendo trasparenza, stabilità e una strategia condivisa per la ripresa della cultura italiana”.

Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

