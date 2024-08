[Comune Palermo] Dichiarazione Presidente V circoscrizione Andrea Aiello – Giardini alla Zisa

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

“ Importante intervento ai giardini alla Zisa – dichiara il Presidente

della V circoscrizione Andrea Aiello – grazie all’assessore Alongi in

sinergia con Reset e ville giardini, Coime e polizia municipale, siamo

intervenuti per restituire ai turisti e al territorio della Zisa una villa

con decoro e pulizia. Ieri mattina sopralluogo in presenza dell’assessore

Alongi, il parroco Padre Pietro scaduto della Parrocchia Santo stefano

protomartire e tutti gli operatori già citati, stiamo lavorando assieme

al parroco e l’amministrazione per il coinvolgimento di associazioni e

parrocchie restituendo la villa al territorio”. Continua il Presidente

Aiello, “ Altresì comunico che stiamo programmando una serie di attività e

manifestazioni all’interno dei giardini anche di carattere socio

culturale. In questo giorni comunicherò tutte le iniziative che si

intraprenderanno all’interno dei giardini. In ultimo faccio un appello,

perché bisogna far capire ai ragazzi ma soprattutto ai vandali, che la

villa è di tutti e tutti devono rispettare i luoghi pubblici. Bisogna

maturare il senso dell’appartenenza, questo è l’ appello che rivolgo anche

a tutte quelle famiglie che sanno che i propri figli frequentano lo

splendore dei giardini alla Zisa” .