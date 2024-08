“Scippo Olimpico”, esce oggi, venerdì 9 agosto il podcast che racconta, a 40 anni da Los Angeles 84, l’incredibile vicenda del pugile Angelo Musone

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 Si chiama “*Scippo Olimpico*” ed esce oggi, venerdì 9 agosto 2024, a 40

anni esatti dalle *Olimpiadi di Los Angeles 1984*, il podcast che racconta

uno dei più grandi scandali della storia dello sport mondiale. Si

ricostruirà, infatti, l’intera vicenda di *Angelo* *Musone*, il pugile

azzurro, di Marcianise (Caserta), che fu letteralmente derubato della

vittoria nelle semifinali olimpiche dei pesi massimi, a favore del pugile

casalingo, lo statunitense *Henry* *Tillman*. Un verdetto assurdo che

indignò il pubblico italiano ed internazionale, in particolare quello

americano, di cui parlò la stampa di tutto il mondo, provocando persino le

proteste dell’allora candidata alla vice presidenza degli Stati Uniti

d’America, *Geraldine* *Ferraro*. Una storia di ingiustizia sportiva che

ancora oggi fa discutere nonostante siano passati tanti anni.

Il podcast racconta questa incredibile vicenda attraverso i protagonisti, a

partire da *Musone*, che ne fu il principale. Hanno dato il loro contributo

al documentario audio: l’allora commissario tecnico della nazionale

pugilistica *Franco* *Falcinelli*; il giornalista corrispondente della Rai

che fece la telecronaca di quell’incontro, *Mario* *Guerrini*; il

giornalista *Gianfranco* *Coppola*, attuale caporedattore Rai e presidente

nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, all’epoca dei fatti

corrispondente per la rivista Boxe Ring; l’allora sindaco di Marcianise

*Piero* *Squeglia* che organizzò, insieme ai dirigenti dell’*Excelsior Boxe*,

i festeggiamenti per il ritorno dalle Olimpiadi di *Angelo* *Musone *e

diede una nuova sede alla società pugilistica in cui si era formato il

campione.

“*Scippo Olimpico*” è stato interamente realizzato dal giornalista

*Alessandro* *Tartaglione* e fa parte della nuova serie podcast che ha per

titolo “*Crastule*“. Crastula in lingua napoletana significa scheggia,

frammento (di vetro, di ceramica, di mattoni). Le crastule da sole sono

fragili, ma attraverso l’incastro anche con altre schegge o l’impasto con

la calce in edilizia, possono fortificare le cose, così come anche le

persone. Questo podcast si dedicherà al racconto di storie di persone del

Sud (“Si è sempre meridionali di qualcuno” spiegava Luciano de Crescenzo

nel film del 1984 “Così parlò Bellavista”), scheggiate nel corso della loro

vita o, a volte, ridotte in frammenti, che hanno saputo ricomporre i pezzi,

valorizzare sé stessi, allontanando il fallimento in favore del successo.

Si narra di traumi ed ingiustizie, di frantumi che si riassettano

(Kintsugi), di cadute e di trionfi, di muri che si fortificano e quindi

anche di incontri, più o meno fortuiti, che danno vita a progetti artistici

e professionali straordinari. Questo podcast celebra la bellezza e

l’unicità dell’umanità e della capacità di adattamento all’esistenza.

