agenzia regionale 858.24 piemontese matrangola anniversario strage san marco in lamis

STRAGE DI SAN MARCO IN LAMIS, IL RICORDO DEL VICEPRESIDENTE

PIEMONTESE E DELL’ASSESSORE MATRANGOLA

“Da quel tragico mercoledì 9 agosto del 2017, quando furono uccisi sul loro

luogo di lavoro, vittime innocenti di mafia, i fratelli Luigi e Aurelio Luciani sono

diventati protagonisti loro malgrado di un cambio di passo storico nella

consapevolezza nostra e nazionale sulla mafia che funesta la provincia di Foggia”,

ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

“Da quella tragedia si è aperta una fase nuova, cominciata con la costituzione

di un apposito reparto dei Carabinieri denominato ‘Cacciatori Puglia’ per migliorare le

attività di repressione della mafia del Gargano, proseguita con l’apertura di una sede

della Direzione Investigativa Antimafia a Foggia e culminata con l’investimento da 7

milioni e mezzo di euro per favorire l’acquisto dell’ex Scuola di Polizia ‘Caserma

Miale’ da parte dell’Università degli Studi di Foggia in coabitazione con i magistrati

della Direzione Distrettuale Antimafia e gli specialisti della DIA”.

“Tutte attività — conclude il vicepresidente — che la Regione Puglia ha

promosso, sollecitato o svolto convinta che cultura, sapere e legalità siano l’intreccio

virtuoso che è servito e serve per riappropriarsi del proprio destino attraverso valori

positivi: i valori di Luigi e Aurelio”.

“In una terra che ha sete di legalità e che ha bisogno di spazzare via per

sempre la cattiva cultura dell’omertà – aggiunge l’assessore alla Legalità e

all’Antimafia sociale della Regione Puglia Viviana Matrangola – il ricordo di Aurelio e

Luigi Luciani ci deve accompagnare quotidianamente. Non si tratta soltanto del

dovere di rinnovare la memoria dei nomi e delle storie delle persone uccise dalla

mafia, ma anche della necessità di curare le ferite di chi resta e deve convivere ogni

giorno con un dolore penetrante e incancellabile”.

“L’unica cura per questo dolore – conclude Matrangola – è la speranza. Una

speranza operativa, pragmatica: quella di costruire una società libera e democratica

che non cede al ricatto mafioso e non si rassegna davanti alle violenze. Questa

speranza viene dalla capacità di costruire, giorno dopo giorno, una rete sempre più

fitta di cittadini, associazioni e istituzioni che lottano fianco a fianco, dalla stessa

parte, e che, ricercando la legalità, costruiscono il futuro”.

Alle commemorazioni di oggi con Don Luigi Ciotti, di “Libera”, ha partecipato

anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

