Serie A Baseball – Semifinali play-off – risultati giovedì 8 agosto

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 La seconda giornata di semifinali regala spettacolo ed emozioni: a Parma, i ducali di Marcello Saccardi vincono con un netto 3-0 grazie alle prestazioni di Matteo Bocchi, protagonista di cinque riprese dominanti, e Alex Liddi, protagonista del primo e del secondo punto. A Bologna a vincere, per 8-4, è il San Marino in una partita da cinque fuoricampo.

Gara due tra UnipolSai Bologna e San Marino, in programma al “Falchi” di Bologna venerdì 9 agosto alle ore 20.30, verrà trasmessa soltanto su FIBS Channel 1.

ARTICOLO COMPLETO

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/abfd341b-6720-c289-0b81-b3bd69802cc4.jpg]

Bocchi e Liddi guidano il Parmaclima sul due a zero, cinque fuoricampo al “Falchi” per UnipolSai Bologna – San Marino – Federazione Italiana Baseball Softball

La seconda giornata di semifinali regala spettacolo ed emozioni: a Parma, i ducali di Marcello Saccardi vincono con un netto 3-0 grazie alle prestazioni di Matteo Bocchi, protagonista di cinque riprese dominanti, e Alex Liddi, protagonista del primo e del secondo punto. A Bologna a vincere, per 8-4, è il San Marino in una partita da cinque fuoricampo. Gara due tra UnipolSai Bologna e San Marino, in programma al “Falchi” di Bologna venerdì 9 agosto alle ore 20.30, verrà trasmessa soltanto su FIBS Channel 1.

http://www.fibs.it

Risultati

UnipolSai Bologna-San Marino 4-8

(San Marino conduce 1-0)

Parmaclima-Hotsand Macerata 4-2 (disputata mercoledì 7 agosto), 3-0

(Parmaclima conduce 2-0)

Calendario completo delle semifinali

Venerdi 9 agosto ore 20:30: gara-2 UnipolSai Bologna-San Marino: (live solo su FIBS Channel 1);

Lunedì 12 agosto ore 20:30: gara-3 San Marino-UnipolSai Bologna (live su FIBS Channel 3); Hotsand Macerata-Parmaclima (live su PlusTV e FIBS Channel 1)

Martedì 13 agosto ore 20:30: gara-4 San Marino-UnipolSai Bologna (live su FIBS Channel 3); Hotsand Macerata-Parmaclima (live su PlusTV e FIBS Channel 1)

Mercoledì 14 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-5 San Marino-UnipolSai Bologna; Hotsand Macerata vs Parmaclima

Domenica 18 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-6 UnipolSai Bologna-San Marino; Parmaclima-Hotsand Macerata

Lunedì 19 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-7 UnipolSai Bologna-San Marino; Parmaclima-Hotsand Macerata

In allegato: Un lancio di Matteo Bocchi, lanciatore partente del Parmaclima e protagonista di cinque inning shutout nella vittoria di gara due contro l’Hotsand Macerata (credit: Corrado Benedetti/Oldmanagency); uno swing di Alex Liddi nel 3-0 del Parmaclima contro l’Hotsand Macerata (credit: Corrado Benedetti/Oldmanagency); lo swing del fuoricampo di Ortwin Pieternella (San Marino) in UnipolSai Bologna – San Marino (credit: PhotoBass); una azione in seconda base nella partita di gara uno tra UnipolSai Bologna e San Marino (credit: PhotoBass).

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________