(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 [Rugby Notizie] Trofeo Italiano Beach Rugby, riflettori puntati su Terracina per il secondo weekend di gare

07 Giugno 2024

Trofeo Italiano Beach Rugby, riflettori puntati su Terracina per il secondo weekend di gare

Roma – Erano inizialmente tre le tappe del secondo fine settimana dedicato al Trofeo Italiano Beach Rugby, ma il doppio rinvio a nuova data degli eventi di Varese e di Pescara (il primo per motivi organizzativi, il secondo per l’ordinanza comunale determinata dal rischio esondazione) rende quello di Terracina l’unico evento a calendario tra sabato e domenica.

LAZIO

Data: sabato 8 giugno

Luogo: Terracina (LT) | Stabilimento Italcanada Residence Lido del Sole

Organizzatore: Rugby Club Latina

Programma: Nove le squadre partecipanti, con alcune delle favorite al titolo finale 2024. Gare a partire dalle 15:00 su due campi da gioco, quindi in tarda serata premiazioni e terzo tempo sull’arenile. Da segnalare in mattinata, a partire dalle 11:30, il primo raduno 2024 della Nazionale Italiana Beach Rugby convocata dall’head coach Enrico Gottardo.

Le squadre partecipanti:

Crazy Crabs

Sabbie Mobili

Gabbie Mobili

Belli Dentro

Sandbulls

Trenbulls

Los Crotos

Ironhill

Cimina Brothers

ABRUZZO

C’era molta attesa per il ritorno del Trofeo a Pescara dopo due stagioni di assenza, un evento organizzato dal Frascati Rugby Club in collaborazione con Pescara Rugby e Rugby Chieti, al suo esordio sulle spiagge. A causa del rischio esondazione del fiume Pescara e della conseguente ordinanza comunale la tappa è rinviata a data da destinarsi per motivi di pubblica sicurezza.

LOMBARDIA

La prima, storica tappa lombarda organizzata dal Rugbio presso il Centro Sportivo Rugbiolandia è rinviata per motivi di natura tecnica a data da destinarsi.

TROFEO ITALIANO BEACH RUGBY 2024 | il calendario:

01.06 | Pizzo Calabro – Vibo Valentia

01.06 | Ardea – Roma

08.06 | Pescara (rinviata a data da destinarsi)

08.06 | Terracina – Latina

08.06 | Uboldo – Varese (rinviata a data da destinarsi)

15.06 | Castel Volturno – Caserta

15.06 | Solanas – Sinnai

15.06 | Tuoro sul Trasimeno – Perugia

15.06 | Fregene – Roma

16.06 | Catania

22.06 | Milano Marittima – Ravenna (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

22.06 | Ostia Roma

22.06 | Sassari

22.06 | Marina di Grosseto

22.06 | Montebelluna – Treviso

22.06 | Messina

23.06 | Palmi – Reggio Calabria

29.06 | Viareggio (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

29.06 | Cagliari

29.06 | Caorle

06.07 | Lignano Sabbiadoro – Udine

06.07 | Viterbo

06.07 | Oristano

06.07 | Marina di Ragusa

06.07 | Rosignano Marittimo – Livorno

06.07 | Rosolina Mare – Rovigo (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

13.07 | San Felice Circeo – Latina (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

13.07 | Lido San Giovanni – Alghero

13.07 | Lago Santa Croce – Puos d’Alpago

20.07 | Pescara (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

20.07 | Senigallia – Ancona

20.07 | Porto Ferro – Sassari

FINALI TROFEO ITALIANO BEACH RUGBY: sabato 27 luglio a Capaccio-Paestum (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

Gianluca Galzerano

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Nazionale Under 20

Coordinatore Comunicazione Territoriale | Promozione & Sviluppo

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5684-rugby-notizie-trofeo-italiano-beach-rugby-riflettori-puntati-su-terracina-per-il-secondo-weekend-di-gare?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5684-rugby-notizie-trofeo-italiano-beach-rugby-riflettori-puntati-su-terracina-per-il-secondo-weekend-di-gare?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )