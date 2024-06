(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 RFI, RIPORTATI ALLA LUCE NUOVI RESTI DEL BASTIONE SAN VITALE A PESCARA

durante i lavori per l’ampliamento del terzo binario tra Pescara Centrale e Pescara Porta Nuova

investimento di 1,2 milioni di euro per recupero e valorizzazione del sito

Pescara, 7 giugno 2024 – Scoperti nuovi resti archeologici del Bastione San Vitale a Pescara durante i lavori di Rete Ferroviaria Italiana, società guidata dall’Amministratore Delegato Gianpiero Strisciuglio e capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS. Il ritrovamento è avvenuto nel corso degli interventi per l’ampliamento del terzo binario tra Pescara Centrale e Pescara Porta Nuova.

I lavori per demolire le fondazioni di un muro in cemento armato hanno rivelato un segmento murario lungo circa 7 metri e largo 1,40 metri. I materiali e la tecnica costruttiva utilizzati suggeriscono che questo manufatto appartenga alla storica piazzaforte cinquecentesca di Pescara. Nel corso degli scavi propedeutici alla realizzazione di una nuova pista ciclabile, inoltre, sono emersi ulteriori setti murari di notevole estensione e altri elementi, tra cui una soglia con l’alloggiamento del cardine di una porta. La datazione di questi reperti è attualmente in corso, ma sembra solo in parte coerente con quella delle strutture finora rinvenute, suggerendo perciò una frequentazione dell’area prolungata nel tempo.