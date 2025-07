(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Dl sicurezza subacquea. Farolfi (FdI): finalmente una regolamentazione puntale per un settore chiave

“Voteremo a favore di un disegno di legge che riguarda un comparto di sconfinata ricchezza e valore strategico per la nostra Nazione. Viviamo in un paese che possiede un patrimonio marino tra i più rilevanti del Mediterraneo e che dipende, in gran misura, dalle infrastrutture energetiche digitali che attraversano i nostri fondali. Un settore che per troppo tempo ha operato in un quadro normativo frammentato e che oggi trova finalmente una regolamentazione con questo provvedimento”.

Così la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi, componente della commissione Ambiente durante la dichiarazione di voto in Aula al dl Sicurezza Subacquea.

“Tra i principi introdotti assume particolare rilevanza quello della responsabilità condivisa tra concessionari delle infrastrutture, enti locali, capitanerie di porto e operatori subacquei. Perché tutti devono concorrere a garantire la sicurezza dei fondali, la protezione dell’ambiente marino e la continuità operativa degli asset strategici”, conclude Farolfi.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica